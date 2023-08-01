Yumurtalarını bırakmak için göçe başlayan binlerce sazana beton engeli

Erzurum'da, Oltu Çayı üzerine kurulan HES için geçen yıl yaptırılan köprünün altına dökülen beton, sazanların göç yolunu kapattı. Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen balıklar, bu beton engeli aşamayınca sıkıştı.

Yumurtalarını bırakmak için göçe başlayan binlerce sazana beton engeli

Kargapazarı Dağları'ndan doğup Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı üzerine HES kuruldu. Çaydan geçişler için geçen yıl köprü inşa edildi. Köprü ayaklarının daha sağlam olması için köprünün altına da boydan boya beton döküldü. Beton çay yatağından yüksekte kalınca balıkların göç yolu kapandı. Yumurtlama mevsimi gelen sazanların çayın yukarı bölümlerine doğru başlayan göç yolculuğu, beton nedeniyle gerçekleşemiyor. Beton engeli geçemeyen binlerce balık suda bekliyor. Bölge halkı, Oltu Çayı'ndaki balıkları sıkışıkları yerden elleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Balıkların kurtarılmasını isteyen yöre halkından Hamiyet Gültekin, "Bugün çok tanıdık olmayan bir manzaraya şahit olduk. Çay içerisinde çok sayıda balık var. Şu anda yaşam mücadelesi vermekteler. Onların doğal ortamlarına yumurtalarını rahatça bırakabilecekleri imkanın sağlanması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum; lütfen gelin bu manzarayı görün. Onların yaşamının devamı için yapmanız gerekeni yapın" diye konuştu.

HES projesinin hayata geçmesiyle ekosistemde bozulmalar başladığını ifade eden Levent Albayrak, "HES'ten önce suyun debisi balıklar için çok uygundu. Balıklar sürüler halinde göç edebiliyordu ama şimdi tıkanıp kaldılar. Buraya bir an evvel önlem alınması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşir Bugül de 3-4 aydır çayda olan sazanlar için yetkililerden yardım beklediklerini söylerken, çaya girip balıkları elleriyle kurtarmaya çalışan Uğur Erenler ise "Balıkların yavrularını bırakması için bu beton tepenin açılması lazım. Yetkililerin bir an evvel çare bulması gerekiyor" dedi.

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