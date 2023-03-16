2 yumurta kırıp ekmek banmak da lüks oldu. Yumurtanın tane fiyatı ''Yok artık'' dedirtti

Milli Gazete'nin haberine göre, 2022 yılında dünya genelinde ciddi bir kuş gribi salgını yaşandı ve 2023'ün ilk aylarında Türkiye'de de hastalık baş gösterdi. Mart ortasına gelindiğinde, marketlerde adeti 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı 3 liraya yükseldi.

MİLYONLARCA HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı bölgesinde ise yaklaşık 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi. Bu bölgelerin karantina altında olduğu ve takip edildiği belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Afyonkarahisar, 16,8 milyon ton yumurta tavuğu varlığı ile Türkiye genelinde lider durumda ve yüzde 13,9 paya sahip. Bu salgın, Türkiye'nin yumurta sektörü için büyük bir kayba neden oldu ve fiyatların yükselmesine sebep oldu.

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Yumurta üretiminde yaşanan itlafın etlik tavuk alanını etkilemediği belirtiliyor. Ancak, Afyonkarahisar'ın yumurta üretimindeki lider konumundan dolayı itlafın ardından fiyatlarda yükseliş yaşanıyor.

Marketlerde ocak ayında adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 liraya yükseldi. Bölgenin karantina altında olması nedeniyle hastalık geçene kadar yumurta fiyatlarında artış bekleniyor.

Organik yumurtanın tanesi ise 5 TL'den satılıyor.