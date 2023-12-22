Yumurtaya bir ayda 31 lira zam. Kahvaltıların vazgeçilmezini kırıp yemek lüks oldu

Enflasyon vatandaşın belini bu yıl çok belirgin bir şekilde büktü. Geçimini kıt kanaat sağlamaya çalışan özellikle emekli ve asgari ücretliler temel besin ürünlerini bile lüks görmeye başladı. Kuruş kuruş hesap yapıp markete giden emekli ve asgari ücretli vatandaşların evdeki hesabı yine market etiketlerine uymadı.

Her geçen gün değişen market etiketlerinin kurbanı bu kez de 30'lu yumurta paketi oldu.

BİR AYDA 31 LİRA ZAM YAPTILAR

Türkiye'nin en çok alışveriş yaptığı zincir marketlerden biri olan BİM'de 30'lu yumurta paketi, bir sosyal medya kullanıcısı olan vatandaşımızın kaydettiği bilgilere göre Aralık ayına 89 lira ile başladı. Ay içerisinde sık sık yumurta fiyatlarının değiştiğini söyleyen vatandaş, artışı şöyle listeledi:

84 TL, 99 TL, 109 TL, 115 TL.

Pazara ve markete giden vatandaşlar bu fiyat artışları konusunda ne yapacağını bilemez hale geldi.

Yeni yılda emeklilere ve asgari ücretlilere yapılacak zam miktarına odaklanan vatandaşın başka beklentisi kalmamış gibi görünüyor...