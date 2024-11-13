Yumurtaya dev zam geldi! Tavuk fiyatını geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yumurtaya dev zam geldi! Tavuk fiyatını geçti

Yumurta fiyatlarına 2 hafta içerisinde peş peşe zam geldi. Zamların toplan artış oranı yüzde 30’u buldu. Böylece yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

Yumurtaya art arda zam geldi. 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını yükseltti. Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı.

Yumurtanın kolisi zamdan önce 200 lira iken, şu anda 260 liraya kadar çıktı. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

ZAMDAN ESNAF DA VATANDAŞ DA ŞİKAYETÇİ

Yumurta zamlarından tüketici kadar esnaf da dertli.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek miktarda ikinci zam geçişinin olduğunu vurgulayarak “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” diyor.

TAVUK FİYATINI GEÇTİ

Tavuktan çıkan yumurtanın kolisi 260 liraya kadar yükselirken, bütün tavuğun fiyatının yumurtadan ucuz olması ise tepkilere neden oldu. Bütün tavuğun fiyatı 93 ila 100 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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