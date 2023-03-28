Yumurtayı böyle pişirince bakın ne oluyor

Beslenme literatüründe bahsi geçen kaliteli protein bire bir yumurtanın kendisidir. Kolesterol içeriğinin kalp hastalıklarına neden gösterilemeyeceği, bilimsel deneylerle kanıtlanmış, yumurta aklanmıştır. Yumurta yeme iznimiz onaylandığına göre en iyi yumurta pişirme yöntemini seçerek ondan en fazla fayda sağlamak da pişirenin görevi olsa gerek.

Uzm. Dyt. Sayın “Yumurta kolinden zengindir ki; kolin beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Sarı kısmındaki yüksek A vitamini sayesinde yumurtanın; görme fonksiyonlarını ve bağışıklığı güçlendirici, hücre yenileyici ve kanser önleyici etkisi de yüksektir. B vitamininden de zengindir ki; bu da saç tırnak, beyin ve cilt için yumurta çok değerli demektir. Ancak bir çok besinde olduğu gibi pişirme tekniğiyumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır’ diye konuştu.

NE RAFADAN NE DE KAYISI OLSUN

"Kayısı kıvamda denilen yarı pişmiş veya pişmemiş yumurtada Biotin adlı vitamini, avidin adlı protein bağlar, her ikisinden de yararlanamayız’ diyen Uzm. Dyt. Işın Sayın ‘Yumurta tam piştiğinde ise bu istenmeyen kimyasal birleşme önlenir. Yani en sağlıklı yumurta, tam pişmiş yumurtadır. Böylece hem avidin adlı proteinden, hem de biotin adlı vitaminden yararlanabiliyoruz" şeklinde konuştu.

YUMURTA SARISININ ETRAFINDAKİ YEŞİL-GRİ HALKAYA DİKKAT!

Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurtanın doğru bir tercih olduğunu belirten Sayın, ‘Ancak 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, ders/iş başarısının olumsuz etkilenmesi, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar.” diye konuştu.

Yumurtanın ideal tüketim şeklini anlatan Uzm. Dyt. Sayın şunları söyledi:

“Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dk pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dk da yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dk fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. Bilinen en iyi, en ucuz, en yaygın kullanılan demir ve protein kaynaklarından biridir. Tok tutar. Çocuklarınız için de günlük olarak vazgeçilmez besinlerin başında gelir. İhmal etmeyin, sağlıklı kalın.”