Yunan adalarına kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'da, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 FETÖ/PDY üyesi ile 3 organizatör yakalandı.

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü ile 3 organizatör yakalandı

Şüphelilerin Yunan adalarına kaçacakları bilgisine ulaşıldıktan sonra, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince tekneye operasyon düzenlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında meslekten ihraç edilen polisler İbrahim Özler, Hüseyin Han, hakim Özcan Şevik, öğretmenler Hamza Keskin, Mehmet Kovan, imam Yunus Yıldız, yurt müdürleri Nihal Kır, Levent Küllü ile özel sektör çalışanları Ahmet Çelebi ve Ömer Faruk Atay yer aldı.

Serbest bırakılanlar ise Sena Ç., Sebiha A. ve Ahmet K. ile organizatörler Osman C., Hüseyin Y. ve Berat Y. olarak belirtildi.

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