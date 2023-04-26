Yunan adalarına kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'da, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 FETÖ/PDY üyesi ile 3 organizatör yakalandı.