Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in görüşmesinin ardından belirli Yunan adalarına vize muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı.
Türk vatandaşlarına turist vizesi uygulanmasının başlayacağını ve belirli Yunan adalarına vize muafiyeti verileceğinin duyurulmasının ardından kapıda vize dönemi artık resmen başladı.
1 haftalık kapıda vize dönemi Türkiye ile Yunanistan arasında Schengen vizesi kapsamında.
Vize uygulamasının 10 Yunan adasında geçerli olacağı da açıklandı. Girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınacak.
FİYATI DUYURULDU
Öte yandan Türk vatandaşları 60 Euro ödeyerek bir hafta kalarak adaları ziyaret edebilecek.
Türk vatandaşları Schengen vizesi başvurusunda bulunmalarına gerek yok.
Uygulamanın geçerli olduğu adalar ise şöyle:
Rodos
Midilli
Limni
Sakız
Sisam
İleryoz
Kalimnos
İstanköy
Sömbeki
Meis.
Öte yandan bazı küçük adalarda ise kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması hedefleniyor.