Yunan adalarına vizenin detayları belli oldu. İşte vize fiyatı

Yunan adalarına Türklere kapıda vize uygulmamasıyal ilgili her iki tarafın da çalışmaları sürerken, detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte öne çıkan ilk konu ise Vize fiyatı oldu. Tam 60 euro. Bugünkü kurla 1872,60 TL. Beş kişilik bir aile Yunan adasına gitmeye kalkarsa ödeyeceği vize parası 9363 TL olacak. Kısacası cep yakacak.

HaberTürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından iki tarafta olumlu mesajlar verdi. O mesajlardan biri de 10 Yunan adasına Türkler'in kapıda vizeyle ülkeye girebilmesi oldu.

6 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET

İki liderin görüşmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasına 7 günlük vize ile giriş sağlayabileceğinin açıklanması oldu.

Ancak bu konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle;

*Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.

*Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.

*Vizenin ücreti 60 Euro olacak.

*Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.

*10 adada hayata geçecek.

12 aylık pilot bir program olacak.

Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştı.