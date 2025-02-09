Yunan adalarında eğitim 1 hafta daha tatil edildi

Düzenleme: Kaynak: AA

Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.

Yunanistan'da Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlerin etkilediği Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta daha uzatılması kararlaştırıldı.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, uzmanlar ve yetkililerden oluşan bir heyetin toplantısının ardından, adalarda eğitime ara verilme süresinin uzatılmasına karar verildi.

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3 Şubat’tan itibaren okullar tatil edilmişti.

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Ayrıca, bölgedeki tüm etkinlikler iptal edilmiş ve halktan kapalı alanlarda toplanmamaları istenmişti.

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Tedbir amaçlı arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler de bölgeye gönderildi.

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