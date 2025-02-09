Yunan adalarında eğitim 1 hafta daha tatil edildi

Yunanistan'da Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlerin etkilediği Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta daha uzatılması kararlaştırıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, uzmanlar ve yetkililerden oluşan bir heyetin toplantısının ardından, adalarda eğitime ara verilme süresinin uzatılmasına karar verildi.

3 Şubat’tan itibaren okullar tatil edilmişti.

Ayrıca, bölgedeki tüm etkinlikler iptal edilmiş ve halktan kapalı alanlarda toplanmamaları istenmişti.

Tedbir amaçlı arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler de bölgeye gönderildi.