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Yunan adaları Sisam, Sakız, Kos, Midilli ve Sakız'dan Türklere büyük destek. Yardım seferberliğine girdiler. Ada gazeteleri bakın hangi başlıkla çıktı

Türkiye’ye kıyısı olan Yunan adaları Sisam, Sakız, Kos, Midilli ve Sakız adalarında yaşayanlar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu. Sakız Adası merkezli yayın yapan Politis Chios gazetesi de "Yalnız değilsin komşu" başlığı ile çıktı...

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:34
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Yunan adalarından Türklere büyük destek. Ada gazeteleri bakın hangi başlıkla çıktı

Yunan adaları Sisam, Sakız, Kos, Midilli ve Sakız'dan Türklere büyük destek. Yardım seferberliğine girdiler. Ada gazeteleri bakın hangi başlıkla çıktı
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Türkiye'ye kıyısı yakın olan Sisam, Sakız, Kos ve Midilli'de insanlar gıda ve giyecek ile tıbbi malzeme seferberliği başlatırken Çeşme'nin komşusu konumunda olan Sakız Adası da yardım için seferber oldu.

Çeşme'nin Sesi'nin haberine göre, Sakız Belediye Başkanı ve Kilkise'nin duyuruları ile harekete geçen Sakızlılar Türkiye için tek yürek oldu.

"YANLIZ DEĞİLSİN KOMŞU"

Sakız Adası merkezli yayın yapan Politis Chios gazetesi de son sayısında 'Yalnız değilsin komşu!" başlığı ile yayınlandı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Pantelis Fykaris, " Komşumuz Türkiye şu anda tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya. Bizler de bu kötü günlerde destek olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yayınlarla insanları yardım konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu haftaki gazetemizin manşeti 'Yalnız değilsin komşu! Bizler aynı denizi paylaşan insanlarız. Hem iyi günlerde hem de kötü günlerde birbirimize destek olmaya devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

İşte o manşet:

YUNANİSTAN'DA "HEPİMİZ TÜRK'ÜZ" ÇİZİMİ 

Yunan Kathimerin gazetesinin paylaştığı karikatürde ise elinde sprey boya olan bir kişinin duvara "Hepimiz Türk'üz" ifadesini yazdığı anlar resmedildi. 

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Yunan medyasındaki çizimin Fransız dergisine cevap niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.

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