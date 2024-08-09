Yunan adasında Türklere gözaltı

Akdeniz’deki Rodos Adası’nın Lindos bölgesindeki telekomünikasyon vericilerinin bulunduğu bölgede çalışma yapan 4 Türk teknisyenin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan gelen bilgi üzerine 4 Türk çalışanın Lindos Çok Amaçlı Bölge Kliniği'nin yukarısında bulunan vericiler bölgesinde çalışırken gözaltına alındıklarını aktardı.

4 TÜRK GÖZALTINDA

Türk vatandaşlarının bir Yunan şirketi tarafından işe alındıklarını söyledikleri belirtildi. Telekomünikasyon sağlayıcısı, dört kişinin kendi adına çalıştığını doğruladı.

Sınır bölgelerinde mobil telekomünikasyon antenleri üzerinde çalışan müteahhitlerin özel izinler alması gerekiyor.

Resmi düzenlemelere uyulmadığı ve dört Türkün gözaltına alındığı belirtildi.

RODOS ADLİYESİ’NE SEVK EDİLECEKLER

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Ulusal Telekomünikasyon ve Posta Komisyonu'ndan (EETT) bu iş için izinleri olmadığı için Türk işçilerin bugün ifadelerinin tamamlanmasının ardından Rodos Adliyesi’ne sevk edilecekleri öğrenildi.