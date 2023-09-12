Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan'a geçen bir grup kaçak göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek Meriç Nehrinden geri itildiler.

KAYNAK: İHA
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan’ın Kum çiftliği (Orestiada-Urlu) tarafında bulunan Meriç Nehri üzerinden geri itme ile Edirne’nin merkeze bağlı Elçili köyüne gönderilen kaçak göçmenlere uygulanan darp gözler önüne serildi.

Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden kaçak göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderilen göçmenlere köylüler kıyafet ve yiyecek verdiler.

3 kişilik bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra Meriç Nehri’nden geri gönderdi. Nehrin karşı kısmında bulunan tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki Elçili köyüne geldiler. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Köylüler tarafından elbise ve yiyecek verilen 3 kişilik grubun buradan yürüyerek ayrıldığı belirtildi.

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