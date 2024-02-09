Yunan Başbakan çiftçi temsilcileriyle buluşacak

Kathimerini Gazetesi’nde yer alan habere göre, Başbakan Miçotakis’in salı günü öğle saatlerinde Yunanistan'daki protestocu çiftçilerin temsilcileriyle Maximos Malikanesi'nde buluşmasının planlandığı bildirildi.

Görüşmelere çiftçilerden on temsilcinin katılması planlanırken, isimlerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Miçotakis’in basın ofisi başkanı Dimitris Tsiodras, buluşmayı doğrularken, ablukaların kaldırılmasının toplantının ön şartı olduğunu öne sürdü.

Yetkili isim, “Bir grubun protesto hakkı diğer grupların haklarına tecavüz edemez. Yollar erişilebilir kalmalı ve hükümet diyaloğa açık kalmalı” dedi.

Çiftçilerin talepleri arasında gümrüksüz tarımsal dizel, azaltılmış elektrik maliyetleri, malzeme ve hayvan yemi sübvansiyonları, AB'nin yeni Ortak Tarım Politikası'nın (CAP) yeniden müzakere edilmesi, gelir kaybı için tam tazminat ve ülkede üretilmeyen ürünlerin etiketlenmesinin durdurulması yer alıyor.