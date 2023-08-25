Yunan basını Sabancı çiftinin kazasını böyle gördü

Yunan basını Sabancı çiftinin tekne kazasını "Lipsi'deki kaza için tüm kurumlardan büyük seferberlik" başlığı ile duyurdu.

Yunan basını Sabancı çiftinin kazasını böyle gördü

Tatil için Yunan adalarında bulunan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı zodyak botla kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldu. Öte yandan Esas Holding, Sabancı çiftinin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı. Kaza Yunan basınında da yer buldu. Yerel Leros Report adlı haber sitesi kazayı Sabancı çiftinin tekne kazasını "Lipsi'deki kaza için tüm kurumlardan büyük seferberlik" başlığı ile duyurdu.

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Leros Report 'ta yer alan haberde; Sabancı çiftinin geçirdiği kazanın ardından Yunan Sahil Güvenliğin ve Leros Hastanesi'nin ve birçok gönüllünün büyük seferberlik gösterdiği aktarıldı.

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Haberde, olayın ilk anından itibaren Leros, Patmos ve Leipsos Sahil Güvenlik gemilerinin, yardımcı gemide bulunanların kurtarılması ve taşınmasına yardımcı olmak üzere yardımcı geminin karaya oturduğu noktada bulunduğu kaydedildi.

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Leros adasına nakledilen Sabancıları kurtarmak için doktorların hazır beklediği kaydedilen haberde Leros hastanesinin alarma geçtiği vurgulandı. Hastane yöneticisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün iki kişinin hayatını kurtardık. Sağlık personelimizle gurur duyuyoruz. Dün gece iki insanımızı ameliyat eden ve sonunda onları kurtaran Dr. Krasonikolakis, Baliakos Keramaris ve ameliyathanemizin tüm ekibi önemli çabalarından dolayı takdir etmeliyiz. HERKESİN ETRAFIMIZDA GÜVENDE HİSSETMESİNİ istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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