Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?

Yunan unsurlarına ait bot Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesine çarparak batırmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ise bölgeye vardıklarında Yunan unsurlarına rastlamadıklarını açıkladı. Tekne batsaydı tüm balıkçılar Ege’de ölecekti.

Yunan unsurları Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında İlker Özdemir’e ait Türk teknesine çarptı. 12 metrelik Kızıl Elma adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına giden Özdemir’in teknesinin yakınlarından Yunan botu defalarca geçti.

O anları ise Türk teknesindeki balıkçılar kaydetti. En son bir kez daha teknenin yakınından geçen Yunan botu Türk teknesini batırmak için çarptı.

TEKNE BÜYÜK HASAR ALDI

Teknede büyük hasar oluştu, teknenin yarı kısmı parçalandı. Balıkçılar çarpmanın etkisiyle yaralandı. Teknenin su almaya başlaması üzerine Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112'yi arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.

Daha sonra tekne 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi. Yaralı balıkçılar ise hastaneye kaldırıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA YOK

Olayların meydana gelmesinin ardından konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı hiçbir açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanlığı’nın sessiz kalması dikkat çekti.

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“BÖLGEDE YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURU YOKTU”

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesine çarparak hasar vermesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ancak Sahil Güvenlik açıklamasında bölgeye gittiklerinde bulamadıklarını söyledi.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Zürafa Feneri Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "11 Temmuz 2024 tarihinde bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından “Yunan Unsurları Gökçeada Açıklarında Balıkçı Teknesine Zarar Verdi” başlığı altında birtakım görüntüler kamuoyuna servis edilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır" denildi.

TACİZ EDİLDİ

Devamında ise "11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.25’te, Çanakkale ili Gökçeada ilçesi Zürafa Feneri açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı “Kızılelma-1” isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından yakın mesafeden geçilerek taciz edildiği ve sol ön tarafına çarpmak suretiyle balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 4 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.

"KIRILAN CAMLARDAN DOLAYI PERSONEL HAFİF YARALANDI"

Sahil Güvenlik açıklamasının devamında "Türk Sahil Güvenlik Botlarının bölgeye intikali esnasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden süratle uzaklaştığı, bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olay ile ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir” dedi.

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