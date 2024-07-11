Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarparken bizimkiler bölgede yokmuş. Yaralı Türk balıkçı, teknesi ve bu görüntüler ise gerçek

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarparken bizimkiler bölgede yokmuş. Yaralı Türk balıkçı, teknesi ve bu görüntüler ise gerçek

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları yakınlarında avlanan Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi. İçişleri Bakanlığı ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarının bölgeye vardıklarında Yunan unsurlarına rastlamadıklarını açıkladı.

İlker Özdemir, 12 metrelik Kızıl Elma adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gittiğinde Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.

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Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI: BÖLGEDE YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURU GÖRÜLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesine çarparak hasar vermesiyle ilgili bir açıklama yaparak incelemelere devam edildiğini belirtti.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Zürafa Feneri açıklarında avlanan Türk bayraklı Kızılelma-1 isimli balıkçı teknesinin saat 11.25'te bölgeye geldiği ifade edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yakın mesafeden geçerek "Kızılelma-1" adlı tekneyi taciz ettiğinin ve sol ön tarafına çarparak balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine 4 Sahil Güvenlik botunun gönderildiği belirtildi.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTLARI BÖLGEYE İNTİKAL ETTİĞİKLERİNDE YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARINA RASTLAMADI

Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali esnasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun süratle uzaklaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlar nedeni ile hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir." denildi.

Açıklamada "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk deniz yetki alanları içinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir." ifadelerini kullanıldı.

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