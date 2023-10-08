Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği

Dünyayı bisikletiyle gezmek için yola çıkan bir Yunan gezgin, rotasındı Türkiye'ye çevirdi.

Gezgin çat pat Türkçesiyle derdini anlatmaya çalışırken yolda bir Diyarbakırlı vatandaşla karşılaştı.

Diyarbakırlı vatandaşın, Yunan gezgine sorular sorarak başlayan sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Yunan gezginin bisiklet turu gezisinin duraklarından biri de Diyarbakır oldu.

7 yıldır dünyanın farklı noktalarını gezen gezgin, Diyarbakır'da da yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Gezgini gören vatandaşlar çay ve yemek ikramlarında bulunmak istedi.

Türk insanının misafirperverliğinin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışan Yunan gezgin "beni hep gel çay içelim diye çağırıyorlar" dedi.

Diyarbakırlı bir vatandaş ise, gezginin dediklerini pek anlamasa da misafirperverliğini Türkçe anlatmaya çalıştı.

Vatandaş sohbet arasında gezgine pestil ikramında da bulundu.