Yunan Kıbrıs'ta şansını zorluyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, bugün Lefkoşa'da bir araya geldi. İki lider, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda ele alınan konular arasında Kıbrıs sorunu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci de vardı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki lider, Kıbrıs'a ilişkin olarak, 'Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyona dayanan barış anlaşmasına varma çabasına bağlılığını' dile getirdi. Miçotakis, BM kararlarına atıfla, "Bu kararlar, yol gösterici ilkelerimizdir ve öyle olmayı sürdürecektir. 21'inci yüzyılda bu tarihi yaranın açık kalmasına ve egemen bir ülkede kanamasına izin veremeyiz" dedi.

“İYİMSER OLABİLİRİZ AMA SAF DEĞİLİZ”

Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine itiraz eden Miçotakis, "Bir AB ülkesinde işgalci bir ordunun varlığı ve işlerine üçüncü tarafların müdahalesi konusunda garantilerin olduğu miadını doldurmuş bir sistem hoş görülmemeli. Avrupa müktesebatı tüm adada uygulanmalı; bunu sağlamanın tek uygun yolu ise BM Genel Sekreteri'nin himayesinde müzakerelerin devam etmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

“İKİ DEVLETİN OLDUĞU BÖLÜNME DÜŞÜNCELERİ MÜZAKERELERİN DIŞINDA”

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine ilişkin konuşan Yunanistan Başbakanı, "İki devletin olduğu bölünme düşünceleri tamamen müzakere gündeminin dışında, bu konuda çok net olmak istiyoruz" dedi.

Konuşmasında Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son dönemde görülen iyileşmeden ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini hızlandırmaya yönelik son dönemde yaptığı açıklamalardan da bahseden Başbakan Miçotakis, bu durumu 'kademeli ve geri dönüşümlü olması koşuluyla desteklenmesi gereken bir fırsat' olarak değerlendirdi. Miçotakis, "Bu iki kelime, bu hususta bizim yol gösterici ilkelerimiz olma işlevi görüyor. İyimser olabiliriz ama aynı zamanda saf değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

“AB ÜLKELERİNİN BİZİMLE AYNI GÖRÜŞTE OLMASI ÖNEMLİ”

Ortak basın toplantısında konuşan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de Yunanistan ve Kıbrıs'ın 'aynı amaçları paylaştığını' söyledi. Hristodulidis, konuşmasında, "Atina'da ya da Lefkoşa'da bazıları kendi sebeplerinden aramızda farklar görse de amaçlarımız ve isteklerimiz olduğu kadar bunları elde etme yollarımız da aynı" dedi.

Türkiye'de mayıs seçimlerinden sonraki gelişmeleri 'yakından gözlemlediklerini' de söyleyen Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Ankara'nın AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirme isteği konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye ile olumlu bir gündemin aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs konusunda 'olumlu hareketleri' anlamına gelmesi gerektiğine işaret eden Hristodulidis, "AB ortaklarımızın da bizimle aynı görüşte olması önemli" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, "Yunan ve Rum tarafının açıklamalarına baktığımızda Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." dedi.