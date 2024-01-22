Yunan milletvekilinden geri zekalı sözler. 'Türkiye Adalar’a gelip Hamas gibi hepimizi katledecek'

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan milletvekilinden geri zekalı sözler. 'Türkiye Adalar’a gelip Hamas gibi hepimizi katledecek'
PASOK-KINAL'in Midilli Milletvekili Panagiotis Paraskevaidis, Türkiye hakkında skandal sözler kullanarak “Türkiye Adalar’a gelip Hamas gibi hepimizi katledecek” dedi.

Midilli hastanesi çalışanları için organize edilen bir etkinliğe katılan, PASOK-KINAL'in Midilli Milletvekili Panagiotis Paraskevaidis'in Türkiye hakkında söylediği sözler tepkilere neden oldu.

Milletvekili Panagiotis Paraskevaidis, Türkiye'nin bir gecede Yunan adalarını “işgal etmek” için planlar yaptığını öne sürerek, “Türkiye’nin Hamas gibi adalara gelip halkı katledeceğini” ve güçlü bir amfibi filosuna sahip olduğunu savundu.

Fakat PASOK-KINAL Milletvekili daha sonra da vatandaşlara dikkatli olmaları ve yerel savunmayı düzenlemeleri çağrısında bulundu.

Paraskevaidis, “Türkler geldiğinde kendilerini savunabilsinler ve kendisinin de belirttiği gibi herkesin tüfeğiyle hangi siperde olacağını bilsin.” ifadelerini konuşmasına ekledi.

Panagiotis Paraskevaidis'in parlamentonun Savunma Komisyonu'nda yer aldığını ve kendisinin de ifade ettiği gibi Türklerle ilgili tüm kaygılarını ve onların "Mavi Vatan" konusundaki açıklamalarını dile getirdiğini belirtmekte fayda var.

Kendisinin de söylediği gibi, 1974 yılında Kıbrıs'ta gönüllü olarak görev yaptığı için savaşta çok fazla deneyimi var.

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