Yunan oyuncu Messi'yi geride bıraktı

ABD Ligi MLS ekiplerinden Atlanta United'ın 2023'te İskoç devi Celtic'ten transferi Giakoumakis, normal sezonda attığı 17 golle Amerika'da sezonun oyuncusu seçildi.

Oyuncular ve MLS antrenörleri, teknik direktörler ve genel menajerler olmak üzere üç bölümden oluşan seçmenlerin tamamı Ekim ayında oylarını verdi ve 28 yaşındaki oyuncu, ilgili kategoride en fazla oyu alarak Messi'yi geride bıraktı.

Giakoumakis'in ödülüyle Atlanta United, arka arkaya bu ödülü kazanan ilk takım oldu ve son FIFA Dünya Kupası şampiyonu Thiago Almada 2022'de bu ödülü kazanmıştı.

Ayrıca Seattle Sounders'ı üç oyuncuya sahip ikinci kulüp olarak belirlediler.