Yunan sahil güvenlik ekipleri suçüstü yakalandı. Türk Karasularına bırakıp, kaçtılar

Yunan Sahil Güvenlik Botları yine suçüstü yakalandı. Türk Karasularına giren Yunanlılar, yanlarında getirdikleri kaçak göçmenleri iki şişme bota bindirip, olay yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar belirtildi.

"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile 1 Kasım 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, bir Yunan botunun Sisam Adası doğusuna düzensiz göçmenleri iki adet can salına indirip denize bıraktığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı."

Yunan Sahil Güvenlik botu olay yerinden böyle kaçtı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan durumun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verilmesinin ardından kaçak göçmenler kurtarıldı