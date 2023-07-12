Yunan tarafından Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, lastik bottaki 18 sığınmacıyı kurtardı.

Foça açıklarında geri itilen lastik bottaki 14 sığınmacı da kurtarılarak Sahil Güvenlik gemisince karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.