Yunan yarışmacıdan İsrail’e uyku protestosu

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan yarışmacıdan İsrail’e uyku protestosu
Eurovision'da Yunanistan'ın temsilcisi Marina Satti uyuyarak İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı protesto etti.

Bu sene İsveç'in ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovison şarkı yarışmasında Yunanistan'ı temsil eden şarkıcı Marina Satti oldu.

Satti, sahne performansıyla final biletini almayı başardı.

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İsrail’in temsilcisi Eden Golan da final bileti almayı başaran yarışmacılar arasına girdi.

Eurovision basın toplantısında ise Marina Satti, İsrail'li şarkıcı Eden Golan’ı uykusu gelmiş gibi hareketler yaparak protesto etti.

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Satti, Eden Golan konuşmasını bitirene dek kafasını masadan kaldırmadı.

Yunan yarışmacının bu protestosu sosyal medyada gündem oldu.

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