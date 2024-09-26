Yunan yine yaptı! 'Bir daha olmayacak' denmişti

Yunanistan sahil güvenlik botunun göçmen kaçakçılarını takip gerekçesiyle Bodrum ve Datça’da Türk karasularını ihlal etmesinin ardından Yunan Denizcilik Bakanı Christos Stylianides ile görüşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Yunan bakanın “Bir daha olmayacak” dediğini aktarmıştı.

HAVAYA ATEŞ EDEREK TACİZ ETTİLER

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk bayraklı "Barbaros 4" isimli balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi. Olay, saat 16.35 civarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında gerçekleşti. Avlanmakta olan Türk balıkçı teknesine yapılan bu müdahale üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek bölgeye bir Sahil Güvenlik Gemisi ve bir Sahil Güvenlik Botu gönderdi.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hızla olay yerine ulaşmasıyla, Yunan unsurları bölgeden uzaklaştırıldı. Balıkçı teknesi ise güvenli bir şekilde Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin eşliğinde Turgutreis Limanı'na götürüldü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35’te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avcılık faaliyeti yürüten Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği ihbarı alınmıştır. Bunun üzerine, olay yerine bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu derhal sevk edilmiştir. Görevli Sahil Güvenlik unsurları, Yunan Sahil Güvenlik botunu orta hat üzerinde önleme manevraları ile bölgeden uzaklaştırmıştır. Yapılan incelemelerde, Türk balıkçı teknesinde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve teknenin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na ulaşması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.