Yunanistan alarm verdi, korkusu Bodrum'u sardı! Yanardağ patlarsa Ege cehenneme dönecek

Yunanistan'ın popüler turizm destinasyonu Santorini adasında volkanik hareketlilik arttı. Bununla beraber Ege Denizi'nde sık sık depremler yaşanmaya başladı. Dün 45 dakikada içinde 3,5,3,6, 4,5 ve 4,4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Son 48 saatte ise en büyüğü 4,8 olmak üzere 200 tane deprem meydana geldiği aktarıldı. Adada, eğitime 1 gün ara verilirken kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı da iptal edildi.

YUNAN HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Bodrum'a yaklaşık 170 kilomet re uzaklıkta olan depremler için Yunan hükümeti alarma geçti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, acil toplantı kararı aldı. Bilim adamları, merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı bir heyet de oluşturuldu. Heyet, adadaki sivil koruma tedbirlerinin bir an önce artırılmasını istedi. Ege'deki durumun, sismik olaylardan değil, deniz altı faylarından kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlara "Kalabalık ortamlardan uzak durun" uyarısı yapıldı.

MUĞLA VE AYDIN İÇİN KRİTİK UYARI

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu söyleyen Görür "Faylar, tektonik harekete bağlı olarak etkinleşti. Afrika Levhası, Anadolu Levhası'nın altına dalıyor. Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik sebebiyle bölgede gerilim devam ediyor. Orası çok faylı bir bölge. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor. Muğla, Bodrum ve Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız" diye konuştu.

EGE'DE DEPREM SAYISI 400'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI, AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin bilgi verdi. AFAD, bölgede meydana gelen deprem sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur"

BİR UYARI DA PROF. DR. AHMET ERCAN'DAN GELDİ

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasında sarsıntı sayısı 400'ü aşarken uzmanlar da durum değerlendirmesi yapıyor. Yunanistan'ın acil durum ilan ettiği Ege depremlerinin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, açıklama yaparak yanardağ patlamalarına dikkat çekti.

Daha önce bölgede yıkıcı bir depremin olmasının şaşırtıcı olmayacağını dile getiren Ahmet Ercan bu kez yanardağ patlaması belirtilerinin üçünün şimdiden gerçekleştiğine dikkat çekti.

"ADALARDAKİ YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILMALI"

Depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini belirten Ahmet Ercan "Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir." dedi.

FELAKETLER ADASI

Tarih boyunca çok büyük depremlerin yaşandığı Santorini'de son felaket ise 1956'da olmuştu. 7,7'lik zelzelenin ardından tsunami meydana gelmiş ve 53 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca adada 2012 yılında da sismik aktivite artmıştı ve 14 ay boyunca sürmüştü. Ancak herhangi bir volkanik patlama olmamıştı.