Yunanistan, Artemis Anlaşması'na katılan 35. ülke oldu

Kaynak: AA
Yunanistan, Artemis Anlaşması'na katılan 35. ülke oldu
ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan uzay araştırmaları programı Artemis Anlaşması'nı imzalayan 35'inci ülke Yunanistan oldu.

Yunanistan, Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan uzay araştırmaları programı Artemis Anlaşması'nı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Washington'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Yunanistan, böylece Artemis Anlaşması'na katılan 35. ülke oldu.

ARTEMİS ANLAŞMASI

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında bilimsel verilerin paylaşımı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, uzay nesnelerinin kaydı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve buranın Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması yer alıyor.

Ayrıca Ay’daki değerli madenlerin çıkarılması da öngörülüyor.

Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD’nin yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, Kanada, Kolombiya, İngiltere, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer alıyor.

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