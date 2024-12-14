Yunanistan cumhurbaşkanlık seçimleri için gün sayıyor

Yunanistan’da yeni cumhurbaşkanının seçimi için geri sayım başladı. Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, ülkenin en yüksek düzeydeki törensel makamına adayını Ocak ortasında ya da ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Kararın, Girit adasındaki Hania’da yapılan önemli toplantıların ardından tatil dönemi içerisinde alınacağı belirtiliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun görev süresi 13 Mart 2025’te sona eriyor. Sakellaropoulou, yeniden atanma olasılığı yüksek adaylar arasında yer alsa da Miçotakis’in merkez siyaset anlayışını yansıtan bir ismi öne çıkaracağı düşünülüyor.

KRİTİK OYLAMA SÜRECİ

Miçotakis, kararını en geç Ocak ayı sonunda vermek zorunda çünkü parlamentoda oylama süreci Şubat ortasında başlayacak. Adayın gerekli çoğunluğu sağlayabilmesi durumunda süreç beş oylama turuna kadar uzayabilir. İlk iki turda 200 oy, üçüncü turda 180 oy gerekirken, son turda 151 oy yeterli olacak.

Seçim sürecinin Yunan siyasetinde büyük bir önem taşıdığı vurgulanıyor. Başbakanın, 156 üyeli iktidar partisinin tam desteğini alarak muhalefet partilerini de baskı altına almak istediği belirtiliyor. Ana muhalefet sosyalist PASOK’un tutumu da bu süreçte belirleyici olacak.

ADAYLAR ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Adaylar arasında eski başbakan Lucas Papademos, eski PASOK başkan yardımcısı Evangelos Venizelos, Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve diğer bazı merkez-sol siyasetçiler bulunuyor. Miçotakis’in, Sakellaropoulou gibi popüler bir ismi bypass etme olasılığı ise tartışmalara yol açabilir.

Bu karar, yalnızca bir lider seçmekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda Yunanistan’ın siyasi geleceğine dair önemli mesajlar verecek. Süreç, devamlılık ya da değişim yönünde bir karar anlamına gelecek. Miçotakis’in yılbaşı tatilinde yapacağı bu stratejik karar büyük merakla bekleniyor.