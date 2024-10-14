Yunanistan, İrlanda'yı iki golle geçti

İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan'a Yenildi

İrlanda Cumhuriyeti, teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetiminde, Yunanistan'a karşı oynadığı Uluslar Ligi B2 Grubu maçında 3. yenilgisini alarak zorlu bir süreç geçirdi. Yunanistan, Pazar günü Atina'da gerçekleşen karşılaşmayı hak ederek kazanmayı başardı.

Perşembe günü Finlandiya'ya karşı dramatik bir zaferle geri dönen İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan'ın kaptanı Tasos Bakasetas'ın ikinci yarının başında attığı golle sarsıldı. Petros Mantalos'un, İrlanda kalecisi Caoimhin Kelleher'in yaptığı hatadan yararlanarak attığı golle Yunanistan, maçı sonlandırmayı başardı.

Kelleher, maçın başlarında üstün bir performans sergileyerek birçok kurtarış yapmasına rağmen, bu mağlubiyetle akşamı kötü bir şekilde kapattı. İlk yarıda Yunanistan'ın baskısını etkili bir şekilde savuşturmuştu. Yunanistan, İngiltere'nin Pazar günü zor durumda olan Finlandiya'yı yenmesinin ardından 3 puan farkla liderliğini sürdürdü. İrlanda Cumhuriyeti ise, üçüncü yenilgisinin ardından, iki maç kala düşme play-off'u tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yunanistan, önümüzdeki ay İngiltere'yi ağırlayacak ve Finlandiya'ya gidecek. İrlanda Cumhuriyeti ise, önce Finlandiya'yı Dublin'de ağırlayacak, ardından Wembley'e giderek grup aşamasını tamamlayacak.

Helsinki'deki zaferin ardından moralli bir başlangıç yapan İrlanda, maçın başında etkili bir oyun sergiledi ve ilk dört dakikada öne geçme fırsatını yakalayabilirdi. Ancak Yunan savunmasının karışıklığında Evan Ferguson, Lazaros Rota'nın baskısı altında kaleye uzak bir şut çekti ve topu dışarı gönderdi.

Bu dakikadan sonra, Yunanistan'ın sürekli baskısı altında kalan İrlanda, duygusal bir atmosferde oynanan bu karşılaşmada, savunmada güçlü bir duruş sergileyen Yunan takımı karşısında zor anlar yaşadı. Maç öncesi, Yunan savunma oyuncusu George Baldock’ın vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İlk yarıda Kelleher, Giorgos Masouras'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu ve ardından Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı denemeyi başarıyla önledi. İrlanda Cumhuriyeti, hızlı hücumlar yapmaya çalışsa da, Yunanistan sürekli olarak gol arayışını sürdürdü. Kelleher, Dimitrios Giannoulis'in şutunu da ayaklarıyla uzaklaştırarak kalesini kapattı.

Perşembe günü Helsinki'de, İrlanda Cumhuriyeti ikinci yarının başında 15 dakikada eşitliği sağladıktan sonra galibiyeti elde etmişti. Ancak burada, ikinci yarının başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra Bakasetas'ın golüyle geriye düştüler. Yunan kaptanın sağ ayakla yaptığı vuruş, Scales'ten sekti ve Kelleher'in yanından geçerek filelere gitti. Bu gol, coşkulu Yunan taraftarları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.