Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini

Yunanistan Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 oranında büyüyeceğini öngördü.

Merkez Bankası’ndan dev büyüme

Yunanistan Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 oranında büyüyeceğini ve yatırım, tüketici harcamaları ve ihracatın desteğiyle gelecek senelerde de güçlü ivmesini sürdüreceğini tahmin etti.

Yunanistan Merkez Bankası, nisanda bu yıl büyümenin yüzde 2.1 olacağını ön görmüştü.

On sene süren borç krizinden 2018’de çıkan Yunanistan, 2023’te de yüzde 2 oranında büyüme göstermişti.

Yunanistan MB ekonominin 2025’te de yüzde 2,5, 2026’da ise yüzde 2,3 oranında büyüyeceği tahmin etmişti.

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