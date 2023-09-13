Yunanistan selde telef olan hayvanları imha ediyor

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketinde telef olup kamu sağlığı için tehdit oluşturan hayvanların imha edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Yunanistan selde telef olan hayvanları imha ediyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, telekonferans yöntemiyle Tesalya Bölgesi'nde sel felaketi nedeniyle kurulan kriz masası toplantısına katıldı.

Kamu sağlığı, bölgedeki ulaşım ağı, sel mağdurlarına verilecek maddi destek konularının ele alındığı toplantıda, bulaşıcı hastalık tehditleri ve kamu sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler de masaya yatırıldı.

Toplantının ana konularından biri de telef olan binlerce hayvanın imha edilmesi oldu. Söz konusu hayvanların yakılarak ya da toprağa gömülerek imha edileceği öğrenildi.

Ülkede 49 bin 50 küçükbaş, 19 bin 295 domuz, 4 bin 186 büyükbaş ve 40 bin 330 da kümes hayvanının telef olduğu paylaşılmıştı.

Toplantıda şimdiye kadar kamu sağlığı için tehdit oluşturan 21 bin üzerinde küçükbaş, 6 bin 800 domuz, 20 büyükbaş ve 23 binden fazla da telef olmuş kümes hayvanının yetkili birimlerce imha edildiği aktarıldı.

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.

Bölge sakinleri, çamurlu sularla temas nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıklarla karşı karşıya kalmıştı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Gaziantep FK'ya Rumen golcü Spor
Gaziantep FK'ya Rumen golcü
Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi Güncel
Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi
Almanya’da şirket iflasları arttı Ekonomi
Almanya’da şirket iflasları arttı
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Göçmen kaçakçısı 3 organizatör tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçısı 3 organizatör tutuklandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu Güncel
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Yaşam
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı