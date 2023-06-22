Yunanistan turiste tecavüz eden sığınmacılara acımadı

Editör: Sami Gürel

Girit adasındaki Resmo Karma Jüri Mahkemesi, geçen sene temmuz ayında 18 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz etmekten suçlu bulunan 24 ve 27 yaşlarındaki iki Pakistanlı erkeğe müebbet hapis cezası verdi.

Devlet yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre, tutuklandıkları sırada tecavüzü itiraf eden iki erkek Çarşamba günü mahkemede cinsel eylemlerin kurbanın rızasıyla gerçekleştiğini ve kadının direndiğini anlayınca durduklarını iddia ettiler.

Dava dosyasında, iki failin şehrin doğusundaki merkez sahilde aniden kadının karşısına çıktığı ve onu zapt ettikten sonra toplu tecavüze giriştiği belirtildi.

İki Pakistanlı, geçen yıldan beri yargılanmak üzere tutuklu bulundukları Yunanistan'ın güneyindeki Trablus Hapishanesine götürülecek.