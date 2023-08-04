Yunanistan Türk karasularına itti. 24 sığınmacı kurtarıldı, 41 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarılırken Dikili açıklarında ise 41 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: AA
Yunanistan Türk karasularına itti. 24 sığınmacı kurtarıldı, 41 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmen kurtarılırken Dikili açıklarında ise 41 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 41 sığınmacı yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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