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Yunanistan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım malzemesi gönderdi

Yunanistan, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından bölgedeki depremzedelere destek kapsamında 110 tonluk insani yardım malzemesi daha gönderdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 03:46
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Yunanistan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım malzemesi gönderdi

Yunanistan Türkiye'deki depremzedelere yeni yardım malzemesi gönderdi
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 11 konteynerden oluşan 110 tonluk insani yardım malzemesinin Türkiye'deki depremzedelere ulaşmak üzere Patra Limanı'ndan yola çıktığını açıkladı.

Yunan halkınca, ülkedeki Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde toplanan tonlarca insani yardım malzemesi Yunan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye'ye daha önce de gönderilmişti.

İnsani malzemelerin bir kısmı Pire, Patra ve Midilli limanlarından deniz yoluyla Türkiye'ye gelirken, cumartesi günü de yaklaşık 120 tonluk insani yardım malzemesi Selanik'ten kara yoluyla gönderilmişti.

Yunanistan Kızılhaçı da 40 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği 3 tırı Atina'dan kara yoluyla Türkiye'ye göndermişti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun başlattığı kampanya çerçevesinde de 15 tır ve 4 kamyon dolusu insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmıştı. (AA)

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