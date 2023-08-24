Yunanistan yangınlarda ölenleri özel telefon hattı ile tespit edecek

Yunanistan'daki yangınlarda hayatını kaybeden, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin kimlik tespiti için özel bir telefon hattı kurulacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
Yunanistan yangınlarda ölenleri özel telefon hattı ile tespit edecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı çalışacak "Afet Kurbanlarını Tespit Ekibi", Sivil Koruma Sekreterliği ve Dedeağaç İtfaiye Teşkilatı ile işbirliği yapacak.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olduğunu düşünen kişiler 00302131386000 ve 00306944471742 numaralı telefonları arayarak veya [email protected] e-posta adresine yazarak bilgi alabilecek.

Yarından itibaren çalışmaya başlayacak telefon merkezinde İngilizce, Arapça, Peştuca, Türkçe ve Urduca hizmet verilecek.

Kayıp yakınlarından alınacak DNA örnekleri ile hayatını kaybedenlerin DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılacak.

YANGINLARDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

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