Yunanistan'a ilk darbe Bosna Hersek'ten! Jusuf Nurkic double double yaptı

Yunanistan, Bosna Hersek karşısında EuroBasket'teki ilk yenilgisini aldı. Bosna Hersek'ten Jusuf Nurkic double double yaparak maça damga vurdu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C Grubu maçında Yunanistan ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği Yunanistan 25-19 üstün tamamlarken, soyunma odasına Bosna Hersek 44-38 önde gitti.

Son çeyreğe 61-52'lik avantajla giren Bosna Hersek, mücadeleyi 80-77 galip tamamladı.

Boşnak oyuncu Jusuf Nurkic 18 sayı ve 10 ribaunt ile double double yaptı. Kostas Sloukas ise Yunanistan'da en fazla skor üreten isimdi.

4 maçlar sonunda Yunanistan ilk mağlubiyetini Bosna Hersek karşısında yaşamış oldu. Bosna Hersek'in 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

