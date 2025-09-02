Yunanistan'a ilk darbe Bosna Hersek'ten! Jusuf Nurkic double double yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C Grubu maçında Yunanistan ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği Yunanistan 25-19 üstün tamamlarken, soyunma odasına Bosna Hersek 44-38 önde gitti.

Son çeyreğe 61-52'lik avantajla giren Bosna Hersek, mücadeleyi 80-77 galip tamamladı.

Boşnak oyuncu Jusuf Nurkic 18 sayı ve 10 ribaunt ile double double yaptı. Kostas Sloukas ise Yunanistan'da en fazla skor üreten isimdi.

4 maçlar sonunda Yunanistan ilk mağlubiyetini Bosna Hersek karşısında yaşamış oldu. Bosna Hersek'in 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.