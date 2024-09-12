Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.