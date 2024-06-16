Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasadışı geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak göçmen ile araç sürücüsü İ.B., Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde ticari taksi içerisinde yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 3 adet şambrel, 1 adet bot şişirme pompası ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan ticari taksi şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.