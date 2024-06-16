Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Kaynak: İHA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasadışı geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak göçmen ile araç sürücüsü İ.B., Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde ticari taksi içerisinde yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 3 adet şambrel, 1 adet bot şişirme pompası ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan ticari taksi şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Son Haberler
Kurbanı yakalayayım derken bacağından oldu Gündem
Kurbanı yakalayayım derken bacağından oldu
Ahmet Çakar Rıdvan Dilmen'i yıktı geçti Spor
Ahmet Çakar Rıdvan Dilmen'i yıktı geçti
Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözünün anlamı nedir?
Boş arsalarda ve yol kenarında kurban kestiler. Her Kurban Bayramı aynı rezalet Yaşam
Boş arsalarda ve yol kenarında kurban kestiler. Her Kurban Bayramı aynı rezalet
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş Gündem
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş
Patlamayı kahraman itfaiye eri durdurdu Gündem
Patlamayı kahraman itfaiye eri durdurdu
İslam Memiş’ten son uyarı: Bu yatırım aracı bayram sonrası zirveye çıkacak Ekonomi
İslam Memiş’ten son uyarı: Bu yatırım aracı bayram sonrası zirveye çıkacak