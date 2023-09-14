Yunanistan'da 6 Türk'ün infaz edildiği sır pusuda FETÖ mesajı ortaya çıktı

Yunanistan'ın Atina kentinde 6 Türk’ün infaz edilmesi olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Öldürülenlerden 3'ünün İtalya'da firari olan suç örgütü lideri Barış Boyun'un adamı olduğu öğrenildi.

ÇETE KAVGALARI TİKTOK'A TAŞINDI

Barış Boyun çetesinin alt grubu olarak değerlendirilen “Daltonlar çetesi” ile hasım olan “Red kit çetesi” mensupları “Tiktok” üzerinden cinayetleri üstlenip “intikam alındı” yönünde mesajlar yayınladı.

Karşı grup ise aynı site üzerinden “Prim yapmak için suç üstleniyorlar, işin arkasındaki herkes belli, bunlar sadece maşa” mesajını paylaştı.

SİMSAR SATIŞI

Güvenlik kamerası veya mobeselerin bulunmadığı noktada gerçekleşen kanlı pusu olayına ilişkin ifadelerine başvurulan tanıkların aktardığına göre yaylım ateşi yaklaşın 40 ile 45 saniye sürdü. Bu süre içerisinde ise 37 el atış yapıldığı öne sürüldü.

Öte yandan öldürülen kişilere saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce gönderilen mesaj da Yunan polisi tarafından incelemeye alındı. Yunan polisi, mesajın tespitinden sonra bir “simsar satışı” üzerinde duruyor.

İTALYA'YA GİDECEKLERDİ

Yunan emniyetinin tespitlerine göre infaz edilen Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Ömer Kanza, Barış Çağan ve Burak Tahmaz da ağustos başlarında Türkiye’den Yunanistan’a giriş yaptı ve Doruk Ersu Büyüktunç ile buluştu.

Yunan polisinin değerlendirmesine göre, üzerlerinden silah çıkmayan şahıslar, şehir hapsinde bulunan çete lideri Barış Boyun ile görüşmek için İtalya’ya gidecekleri sırada da pusuya düşürüldü.

PUSU MESAJI

Öldürülenlerin üzerlerindeki cep telefonlarında yapılan incelemenin sonucunda tespit edilen "pusu" mesajında “Bulunduğunuz yer deşifre oldu çabuk kaçın” ifadeleriyle infaz edilen 6 Türk'ün uyarıldığı ortaya çıktı.

Mesajın tespit edilmesinin ardından harekete geçen Yunan polisi, yapılan inceleme sonucunda mesajı gönderen kişinin Atina Havalimanı’nda olduğunu tespit etti.

Midilli’ye gitmek üzere girdiği yolcu kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alınan kişinin 1991 doğumlu Süleyman Dalgıç (32) olduğu öğrenildi.

FETÖ AYRINTISI

Sorguya alınan Dalgıç hakkında Türk Emniyet birimleriyle irtibata geçip kimlik sorgulaması yapan Yunan Emniyet yetkilileri, bu kişinin eski bir emniyet mensubu olduğu ve terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan görevinden ihraç edildiği bilgisine ulaştı.