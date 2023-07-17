Yunanistan’da deprem

AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Lakonia şehri Peloponnisos mevkiinde saat 15.04 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.49 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika… Son dakika… Yunanistan’da saat 15.04 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Lakonia şehri Peloponnisos mevkiinde saat 15.04 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.49 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.