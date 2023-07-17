Yunanistan’da deprem

AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Lakonia şehri Peloponnisos mevkiinde saat 15.04 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.49 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.