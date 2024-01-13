Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları değişti

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görev zamanları dolan Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının yerine gelecek yeni isimlerin belirlenmesi amacıyla Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında Milli Güvenlik Hükümet Kurulu (KYSEA) toplandı.

Kurulda verilen kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Yorgos Kostidis, Genelkurmay Başkanlığına Dimitris Hupis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dimitrios Evangelos Kataras ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dimosthenis Grigoriadis getirildi.

Karardan sonra konuşan Miçotakis, Floros’un hem ulusal hem de uluslararası anlamda zor bir jeopolitik süreçte Genelkurmaylık görevini üstlendiğini belirterek, kendisinin doğal afetler ve özel ihtiyaç zamanlarında da Yunanistan’a hizmet ettiğini ifade etti.

1965 doğumlu Hupis, 2022'de de Ege Adaları'nın korunması hedefiyle kurulmuş İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı olarak görev yaptı.