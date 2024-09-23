Yunanistan'da kaçakları taşıyan bot battı: 3 ölü

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan şişme botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan şişme bot henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Yüzerek karaya çıkan 5 kişi, botta 33 yolcunun olduğunu bildirdi.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, 3 kaçak göçmenin denizde cansız bedenlerini buldu.

Botta oldukları belirtilen 25 kaçak göçmene ise henüz ulaşılamadı.