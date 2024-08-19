Yunanistan'da orman yangını riskine karşı sarı alarm

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da orman yangını riskine karşı sarı alarm

Yunanistan'ın büyük bir bölümünde yüksek orman yangını riski nedeniyle sarı alarm verildi.

Yunanistan'da sarı alarm

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan yangın riski tahmin haritasına göre, ülkenin birçok bölgesi yüksek orman yangını riski altında bulunuyor. Bu bölgeler arasında Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Doğu Makedonya ve Trakya, Halkidiki, Girit, Zakinthos, Kefalonya ve Rodos adaları yer alıyor.

Yangın riski nedeniyle itfaiye teşkilatının ikinci derece hazırlık durumuna geçtiği belirtilirken, gün boyu hava gözetleme devriyeleri yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları ve yangın çıkmasına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmaları konusunda çağrıda bulundu. Yangın durumunda ise resmi makamların talimatlarına uyulmasının önemi vurgulandı.

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