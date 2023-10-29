Yunanistan'da orman yangınlarının bilançosu ortaya çıktı

Yunanistan'da yaz boyunca devam eden orman yangınlarının korkutucu bilançosu ortaya çıktı.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan'da orman yangınlarının bilançosu ortaya çıktı

Yunanistan Sigorta Şirketleri Birliği (HAIC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yazındaki orman yangınları sırasında meydana gelen maddi hasarlar için sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatın yaklaşık 49 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Raporun, Temmuz (Saronida, Rodos, Loutraki ve Anchialos'ta) ve Ağustos (Fyli, Aspropyrgos, Viotia, Kavala ve Evros'ta) aylarında Yunanistan'da meydana gelen yangın hasarlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

Rapor için sigorta şirketleri tarafından sağlanan verilere göre, 387'si mülk sigortasıyla (48,65 milyon Euro), dokuzu arabalarla (43.000 Euro) ve yedisi ulaşım sigortasıyla (85.000 Euro) ilgili olmak üzere toplam 403 tazminat talebi kaydedildi.

HAIC'in Mülkiyet, Reasürans, Kargo ve Tekne Komitesi başkanı Henry Moatsos, bu miktarın, orman yangınları sırasında meydana gelen hasarlar için Yunanistan'da ödenen kayıtlardaki en büyük miktar olduğunu belirtti.

Moatsos, Eylül ayında Daniel Fırtınası sırasında meydana gelen hasarlarla ilgili başka bir raporun da yakın gelecekte tamamlanıp yayınlanacağını ekledi.

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