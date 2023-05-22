Yunanistan'da seçim zaferi Miçotakis'in oldu

Yunanistan'da gerçekleştirilen seçimlerde iktidardaki Miçotakis'in partisi oyların yüzde 40.8'ini alarak birinci parti oldu.

Yunanistan'da seçim zaferi Miçotakis'in oldu

Editör: Özlem Kıral

Komşu Yunanistan dün seçime gitti. Yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin olduğu ülkede katılım orayı yüzde 60,87 olarak açıklandı.

MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Açılan sandık sonuçlarına göre iktidardaki Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 40,80'ini aldı. Bu sonuçla birlikte 300 sandalyelik meclisin 146'sını almış oldu.

Ana muhalefet partisi olan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 20,06 oy aldı. Böylece SYRIZA 71 sandalye sahip oldu.

Seçimi 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49'luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy ve 26 sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü Partisi izledi. Böylelikle parlamentoya toplamda 5 parti girmiş oldu.

YENİ BİR SEÇİMİ İMA ETTİ

Seçim sonuçlarıyla birlikte ilk açıklamasını yapan Miçotakis, 'siyasi bir deprem' yarattığını söyledi. Ancak partisinin ülkeyi tek başına yönetmesine izin verecek mutlak çoğunluğu ve sandalye sayısını kazanabilmek için yeni bir seçim daha istediğini de ima etti.

Miçotakis yaptığı açıklamada, "hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasinin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin" dedi.

4 TÜRK DE MECLİSE GİRDİ

Dün sonuçlanan seçimlere göre 4 Türk de Yunan meclisine girmeye hak kazandı. Radikal Sol İttifaktan (Syriza) Özgür Ferhat, PASOK Partisi'nden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise Syriza'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisi'nden Burhan Baran milletvekili seçildi.

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