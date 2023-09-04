Yunanistan'da Türk mezarlığına saldırı. 20 mezar zarar gördü

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına limliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verildi.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirildi.

Mezarlığı ziyaret eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümülcine-Narlıköy'de soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir." ifadelerini kullandı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisince yayımlanan açıklamada da suçluların, bir an önce yetkililer tarafından bulunup, adalet önünde hesap vermeleri talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Batı Trakya’da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine dair basına yansıyan haberler hakkındaki soruya, “Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik. Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.” dedi.