Yunanistan'da facia: 32 ölü

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.





Larissa Valisi, şiddetli çarpışma sonucu yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını, ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.

Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.

Yerel basın, trende yaklaşık 350 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, yerel makamların, “Yunanistan’ın son yıllardaki en ölümcül tren kazası” açıklamasını yaptığını da duyurdu.