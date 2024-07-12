Yunanistan'da yüksek yangın alarmı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da yüksek yangın alarmı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerini "yüksek yangın riski" olan "kategori 3"e dahil ederek uyarılarda bulunulan bir açıklama yaptı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkedeki muhtemel yangın riskiyle alakalı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası "yüksek yangın riski" taşıyan bölgeler ilan edildi.

YANGIN RİSKİ "ÇOK YÜKSEK" SEVİYESİNDE

Açıklamada, Batı Trakya'da ise yangın çıkma ihtimalinin "çok yüksek" olması nedeniyle "kategori 4"e dahil edildiği aktarıldı. Öte yandan, ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşlardan, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Batı Trakya'da dün ve bugün Türklerin yaşadığı Yahyabeyli ve Koyunköy yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Selanik yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ise müdahale sürüyor.

thumbs-b-c-39a586ce26136f17441faa69510c1f6f.jpg

Son Haberler
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı Gündem
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı Yerel Haberler
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon Gündem
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Arina Fedorovtseva imzayı attı Spor
Arina Fedorovtseva imzayı attı
Altın sarısında hasat başladı Yaşam
Altın sarısında hasat başladı
17 yaşında baba katili oldu Gündem
17 yaşında baba katili oldu
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak Ekonomi
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak