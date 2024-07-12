Yunanistan'da yüksek yangın alarmı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkedeki muhtemel yangın riskiyle alakalı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası "yüksek yangın riski" taşıyan bölgeler ilan edildi.

YANGIN RİSKİ "ÇOK YÜKSEK" SEVİYESİNDE

Açıklamada, Batı Trakya'da ise yangın çıkma ihtimalinin "çok yüksek" olması nedeniyle "kategori 4"e dahil edildiği aktarıldı. Öte yandan, ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşlardan, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Batı Trakya'da dün ve bugün Türklerin yaşadığı Yahyabeyli ve Koyunköy yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Selanik yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ise müdahale sürüyor.