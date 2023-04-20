Yunanistan’daki tren kazası hakkında 228 sayfalık rapor yayınlandı

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı rapor yayınlandı.

Yunanistan’daki tren kazası hakkında 228 sayfalık rapor yayınlandı

Rapora göre, kazanın nedenleri arasında insan hatası, teknik yetersizlik ve idari sorunlar yer alıyor. Raporda ayrıca, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun acil olarak yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Raporu hazırlayan uzman komite, kazadan sorumlu tuttuğu kurum ve kişileri de açıkladı. Buna göre, Yunanistan Demir Yolları Örgütü (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan Larissa istasyon şefi kazanın sorumluları arasında sayılıyor. Raporda, demir yolları çalışanlarının eğitimine de önem verilmesi gerektiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

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