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Yunanistan’dan Çavuşoğlu’nun "1 mil dahi izin vermeyiz" sözlerine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz" sözlerine Atina'dan cevap geldi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:26
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Yunanistan’dan Bakan Çavuşoğlu’na yanıt. Çavuşoğlu 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz demişti

Yunanistan’dan Çavuşoğlu’nun ''1 mil dahi izin vermeyiz'' sözlerine yanıt
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Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerilim son günlerde yeniden arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği toplantıda son dönemde gündeme gelen Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler ile ilgili yaptığı açıklamaya Atina’dan yanıt geldi.

ÇAVULOĞLU: 1 MİL DAHİ GENİŞLEMESİNE İZİN VERMEYİZ

Çavuşoğlu, “Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis'imizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz” demişti.

YUNANİSTAN’DAN CEVAP

Çavuşoğlu’nun sözlerine yanıt Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Giannis Oikonomou’dan geldi.

Oikonomou, “Türkiye’nin tehdit ve provokasyon taktiği kesinlikle çıkmaz sokaktır çünkü Yunanistan’ın gözü korkutulmaz ve terörize olmaz” ifadesini kullandı.

Yunan hükümetinin uluslararası yasalara bağlı olduğunu iddia eden Oikonomou gelecek yıl için de Türk yetkililere uyarıda bulundu.

Oikonomou, “Türk yetkililerin bu tehditleri bırakması ve aynı yolu gelecek yıl da seçmemeleri faydalı olur” yorumunu yaptı.

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Mahir ŞEKİ
29.12.2022 16:50
*Bizim hazine arazisine çöküp gecekondu yapan uyanıklarımıza özendiler herhalde. Türk Ordusu sizi çıkarmaya geldiğinde 'Çıkarırsanız Kendimi İntahar ederim' diye tehdit(?!) edersiniz :-)) bizi artık.  
 
Tekin Ertürk
29.12.2022 16:47
12 mil? Bundan akp ve mhp seçmeninin haberi varsa ne diyorlar. yoksa vatan haini FESLİ gibi mi düşünüyorlar? Yunan kazanırsa gerçekleri görürsünüz. Benim ölümü çiğnemen ülkeye giremezler.  
 
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