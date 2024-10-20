Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı kaçak göçmenlerin kurtarıldığını aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusuna bıraktığı düzensiz kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler yakalandı

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